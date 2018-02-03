Galatasaray'da ayrılık!

Ocak ayının başında Sarı-Kırmızılı ekibe çıkış opsiyonu bulunan bir sözleşme ile dahil olan 30 yaşındaki ve 1.98 boyundaki Walker, 1 aylık süre boyunca beklenen performansı da sergileyemedi. Galatasaray Odeabank formasıyla ligde 2 maçta ortalama 13.5 dakika sahada kalarak; 4.5 sayı ve 1.5 ribaund ortalamaları yakalayan Walker, 7Days EuroCup'ta ise görev yaptığı 5 maçta 17 dakika ortalama tutturarak; 5.8 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
Galatasaray Odeabank, uzun rotasyonuna yeni bir takviye için arayışlarını ise sürdürüyor.
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