﻿
Sivas'ta Galatasaray coşkusu
﻿
Site İçi Arama
﻿

SİVAS'TA GALATASARAY COŞKUSU

Sivas'ta Galatasaray coşkusu

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a geldi.

308 Okunma

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, çok sayıda taraftar karşıladı.

Futbolcular ve teknik heyete tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

ETİKETLER #Galatasaray
Galatasaray'da ayrılık!
Mustafa Cengiz'den yeni transferin sözleşmesine düzenleme!
Galatasaray ile Sivasspor 24. maça çıkıyor
159 milyon 400 bin dolar harcandı!
Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor
Galatasaray ara transferi rekor satışla kapadı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿