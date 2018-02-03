Ankaragücü'nden hakem açıklaması

İşte o açıklama:

Sezon başında oluşturduğumuz kadro ile kısıtlı imkanlarla zirve yarışının içerisinde yer almayı ve ligin sonunda camiamızın özlemle beklediği şampiyonluğa ulaşmayı hedefledik.

2017-2018 Spor Toto 1.Lig sezonunun başladığı günden bugüne kadar futbol oyun kuralları çerçevesinde centilmence mücadele ederek en iyi sonuçları almak için futbol oynadık.

Sezon başından beri aleyhimize çok ciddi hatalar yapılmasına rağmen hakemlerle ilgili hiç bir açıklama yapmadık.

Bugün şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz iki takımın müsabakalarını izledik. Ne gariptir ki her iki maçta da rakiplerimizin puan kaybını engelleyecek hatalı hakem kararları verilmiştir.

Müsabakalarımızı yöneten hakemlerden adil yönetim anlayışı dışında hiç bir beklentimiz olmamıştır ve olmayacaktır.

Ankaragücü camiası olarak hakemlerden futbol oyun kuralları çerçevesinde tüm takımlara adil yönetim anlayışı ve eşit davranmalarını bekliyoruz.

Tüm spor kamuoyunun bugün oynanan her iki karşılaşmanın da hakem kararlarını iyi analiz etmeleri halinde böyle bir açıklamayı neden yaptığımızı anlayacaklarını umuyoruz.

Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımımızın kendi mücadelesi dışında ki tek beklentisi hakemlerin adil maç yönetmeleridir.

Bundan sonra ligimizdeki sıralamayı etkileyecek tüm hakem hataları sürekli gündemde tutulacak ve gerekli girişimler yapılacaktır.

Ankaragücü camiası olarak birlik beraberlik içerisinde bugünlere kadar nasıl mücadele ederek geldiysek, bundan sonra da aynı mücadele gücüyle devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ