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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...
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FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, Alper Potuk, Nabıl Dırar, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef De Souza Dıas, Roberto Soldado Rıllo

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Kamal Issah, Abdul Rahman Khalılı, Ahmet İlhan Özek, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva, Stephane Sessegnon

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık, Mustafa Öğretmenoğlu

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