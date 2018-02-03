Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, Alper Potuk, Nabıl Dırar, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef De Souza Dıas, Roberto Soldado Rıllo
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Kamal Issah, Abdul Rahman Khalılı, Ahmet İlhan Özek, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva, Stephane Sessegnon
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık, Mustafa Öğretmenoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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