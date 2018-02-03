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Antalyaspor 3 - Evkur Y.Malatyaspor 1
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ANTALYASPOR 3 - EVKUR Y.MALATYASPOR 1

Antalyaspor 3 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Antalyaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 3-1 kazandı.

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Antalyaspor 3 - Evkur Y.Malatyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Antalyaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 3-1 kazandı.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Charles Fernando, Maicon Marques (85' Souleymane Doukara), Zeki Yıldırım, Danilo Campos (46' Mostapha El Kabir), Emre Güral (76' Hakan Özmert), Deniz Kadah

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho (85' Rahman Buğra Çağıran), Sadık Çiftpınar, Matheus Doria, Issam Chebake, Adem Büyük (63' Sincere Seth), Murat Yıldırım, Sadio Diallo, Michael Pereira (75' Eren Tozlu), Aytaç Kara, Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Süleyman Abay

Goller: DK 9: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 45: Aytaç Kara (Evkur Y.Malatyaspor), DK 66: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 90: Mostapha El Kabir (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 34: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 37: Murat Yıldırım (Evkur Y.Malatyaspor), DK 52: Emre Güral (Antalyaspor), DK 88: Souleymane Doukara (Antalyaspor)

Kırmızı Kart: DK 51: Issam Chebake (Evkur Y.Malatyaspor)

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