Antalyaspor 3 - Evkur Y.Malatyaspor 1
Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Antalyaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 3-1 kazandı.
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Charles Fernando, Maicon Marques (85' Souleymane Doukara), Zeki Yıldırım, Danilo Campos (46' Mostapha El Kabir), Emre Güral (76' Hakan Özmert), Deniz Kadah
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho (85' Rahman Buğra Çağıran), Sadık Çiftpınar, Matheus Doria, Issam Chebake, Adem Büyük (63' Sincere Seth), Murat Yıldırım, Sadio Diallo, Michael Pereira (75' Eren Tozlu), Aytaç Kara, Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Süleyman Abay
Goller: DK 9: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 45: Aytaç Kara (Evkur Y.Malatyaspor), DK 66: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 90: Mostapha El Kabir (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 34: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 37: Murat Yıldırım (Evkur Y.Malatyaspor), DK 52: Emre Güral (Antalyaspor), DK 88: Souleymane Doukara (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: DK 51: Issam Chebake (Evkur Y.Malatyaspor)
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