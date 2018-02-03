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Gazişehir Gaziantep FK 2 - Boluspor 0
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 2 - BOLUSPOR 0

Gazişehir Gaziantep FK 2 - Boluspor 0

TFF 1.Lig 20. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 2-0 kazandı.

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Gazişehir Gaziantep FK 2 - Boluspor 0

TFF 1.Lig 20. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 2-0 kazandı.

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Uğur Akdemir, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan, Okan Derici (53' Tugay Kaçar), Jefferson Nogueira (63' Pierre Webo), Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan, Adama Ba (82' Muhammet Ertürk)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Andre Santos, İshak Çakmak (46' Guido Kocer), Sefa Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan (73' Ahmethan Köse), Chukwuma Akabueze (80' İrfan Başaran)

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Emre Malok, Mehmet Yıldırım, Deniz Caner Özaral, Burak Taşkınsoy

Goller: DK 16: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 87: Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 65: Pierre Webo (Gazişehir Gaziantep FK), DK 71: Adama Ba (Gazişehir Gaziantep FK), DK 84: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Renato Arapi (Boluspor)

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