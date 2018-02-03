Gazişehir Gaziantep FK 2 - Boluspor 0
TFF 1.Lig 20. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 2-0 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Uğur Akdemir, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan, Okan Derici (53' Tugay Kaçar), Jefferson Nogueira (63' Pierre Webo), Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan, Adama Ba (82' Muhammet Ertürk)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Andre Santos, İshak Çakmak (46' Guido Kocer), Sefa Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan (73' Ahmethan Köse), Chukwuma Akabueze (80' İrfan Başaran)
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Mehmet Yıldırım, Deniz Caner Özaral, Burak Taşkınsoy
Goller: DK 16: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 87: Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 65: Pierre Webo (Gazişehir Gaziantep FK), DK 71: Adama Ba (Gazişehir Gaziantep FK), DK 84: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Renato Arapi (Boluspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.