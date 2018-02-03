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Karşıyaka 0 - Bandırmaspor 0
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KARŞIYAKA 0 - BANDIRMASPOR 0

Karşıyaka 0 - Bandırmaspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Karşıyaka ile Bandırmaspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Karşıyaka 0 - Bandırmaspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Karşıyaka ile Bandırmaspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş, Tayfun Pektürk (84' Anıl Çıracı), Mustafa Aşan, Mahmut Temür (90' Mustafa Değirmenci), Battal Demirbilek (77' Muhammet Fatih Öztekin), Arif Cılak, Hakan Kuş

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Bandırmaspor: Ali Türkan, Erdi Öner, Özgür Çelik, Bahri Can Avcı, Oğulcan Şahin, David Kılınç, Oğuzhan Kayar (72' Yunus Özdemir), Birhan Vatansever, Mertcan Çam (60' Murathan Buruş), Erhan Şentürk, Feyyaz Aydil

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Bülent Uludoğan, Boran Turhan, Burak Özcan

Sarı Kartlar: DK 62: Erdi Öner (Bandırmaspor), DK 79: Yunus Özdemir (Bandırmaspor), DK 90: Feyyaz Aydil (Bandırmaspor), DK 90: Anıl Çıracı (Karşıyaka), DK 90: Özgür Çelik (Bandırmaspor)

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