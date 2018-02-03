Karşıyaka 0 - Bandırmaspor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Karşıyaka ile Bandırmaspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş, Tayfun Pektürk (84' Anıl Çıracı), Mustafa Aşan, Mahmut Temür (90' Mustafa Değirmenci), Battal Demirbilek (77' Muhammet Fatih Öztekin), Arif Cılak, Hakan Kuş
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Bandırmaspor: Ali Türkan, Erdi Öner, Özgür Çelik, Bahri Can Avcı, Oğulcan Şahin, David Kılınç, Oğuzhan Kayar (72' Yunus Özdemir), Birhan Vatansever, Mertcan Çam (60' Murathan Buruş), Erhan Şentürk, Feyyaz Aydil
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Bülent Uludoğan, Boran Turhan, Burak Özcan
Sarı Kartlar: DK 62: Erdi Öner (Bandırmaspor), DK 79: Yunus Özdemir (Bandırmaspor), DK 90: Feyyaz Aydil (Bandırmaspor), DK 90: Anıl Çıracı (Karşıyaka), DK 90: Özgür Çelik (Bandırmaspor)
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