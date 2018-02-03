Çatalca Spor 0 - Yomraspor 1
TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Çatalca Spor ile Yomraspor Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yomraspor 1-0 kazandı.
Çatalca Spor: Mustafa Hoşoğlu, Arif Güner, Selçuk Çalışır, Serkan Urgancı, Eyüpcan Delibalta, Sertaç Gökaltın, Sadık Arda Yılmaztürk, İsmail Sarı, Veysel Kılıç (76' Mehmet Kahvecioğlu), Recep Akkemik, Ufuk Özcan (61' Cengizhan Koç)
Teknik Direktör: Mehmet Çelik
Haberleri İstatistikleri
Yomraspor: Furkan Keleş, Alaattin Tosun (90' Hüseyin Sürmeneli), Şenol Özyurt, Sinan Altınel, Mehmetcan Köse, Ali Özgür Basa (75' Osman Mertoğlu), Münür Satılmış, Enes Erdal İç, Hamit Bayraktar, Yasin Reis, Kubilay Serbest (46' Mustafa Soytaş)
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Şeref Taştan, Emin Barlas, Arif Dilmeç, Alper Oran
Gol: DK 87: Osman Mertoğlu (Yomraspor)
Sarı Kartlar: DK 61: Hamit Bayraktar (Yomraspor), DK 79: Okan Yenidünya (Çatalca Spor), DK 89: Osman Mertoğlu (Yomraspor)
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