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Halide Edip Adıvarspor 2 - Y.Altındağ Bel. 2
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR 2 - Y.ALTINDAĞ BEL. 2

Halide Edip Adıvarspor 2 - Y.Altındağ Bel. 2

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Y.Altındağ Bel. Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Halide Edip Adıvarspor 2 - Y.Altındağ Bel. 2

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Y.Altındağ Bel. Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, İslam Altunkan, Serkan Yavuz, Mustafa Kara (57' Gökhan Kılıç), Mustafa Cevret (89' Cemal Şener), Emre Turan (57' Uğur Erk), Muhammed Raşit Şahingöz, Emre Pınar, Hüseyin Afkan

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Emrah Duman, İsmail Sevindi, Yalçın Eycan Kaya, Hüseyin Korkmaz, Efe Berker Özcan, Barış Çiçek (84' Ercan Güneri), Mertcan Demirer (67' Barış Bozal), Ömer Çiçek, Burhanettin Çakırefe

Teknik Direktör: Mehmet Akbulut

Hakem: Ali Akdeniz, Barış Sun, Yusuf Batuhan Yıldızlar, Emre Koçanalı

Goller: DK 37: Barış Çiçek (Y.Altındağ Bel.), DK 52: Burhanettin Çakırefe (Y.Altındağ Bel.), DK 71: Uğur Erk (Halide Edip Adıvarspor), DK 80: Gökhan Kılıç (Halide Edip Adıvarspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Emrah Duman (Y.Altındağ Bel.), DK 38: Mustafa Kara (Halide Edip Adıvarspor), DK 45: Uğur İmir (Halide Edip Adıvarspor), DK 76: Burhanettin Çakırefe (Y.Altındağ Bel.), DK 90: Muhammed Raşit Şahingöz (Halide Edip Adıvarspor)

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