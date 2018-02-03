﻿
Hacettepe Spor 0 - Sakaryaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

HACETTEPE SPOR 0 - SAKARYASPOR 0

Hacettepe Spor 0 - Sakaryaspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Hacettepe Spor ile Sakaryaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

599 Okunma

Hacettepe Spor 0 - Sakaryaspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Hacettepe Spor ile Sakaryaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Hacettepe Spor: Yasin Davuş, Alaaddin Okumuş, Berat Aydoğdu, Fethi Özer, Rahmi Can Karadaş, Çağrı Bülbül (57' Noyan Öz), Mahmut Bilir (73' Mehmet Tuğrul Başkan), Kadir Arı, Burak Çolak (26' Serdarcan Eralp), Soner Dikmen, Hüseyin Çolak

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Ramazan Sal, Fikret Topaloğlu, Burak Bekaroğlu, Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Serdar Ümit Deniz, Ferhat Yazgan (69' Yunus Emre Yalçın), Ramazan Civelek (59' Batuhan Karadeniz), Tevfik Köse (41' Cenk Kaplan), Ramazan Çevik

Teknik Direktör: Engin Korukır

Hakem: Sinan Dereci, Süleyman Yavaşoğlu, Yakup Bulut, Muhammetali Metoğlu

Sarı Kartlar: DK 45: Soner Dikmen (Hacettepe Spor), DK 45: Ercüment Kafkasyalı (Sakaryaspor), DK 82: Noyan Öz (Hacettepe Spor), DK 83: Ramazan Sal (Sakaryaspor), DK 85: Cenk Kaplan (Sakaryaspor), DK 90: Yasir Subaşı (Sakaryaspor), DK 90: Talha Mayhoş (Sakaryaspor)

Kırmızı Kart: DK 30: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor)

﻿

Hacettepe Spor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...
Hacettep rakiplerine 12 haftadır nefes aldırmıyor
Sakaryaspor 0 - Bugsaş Spor 0
Kırklarelispor 0 - Hacettepe Spor 1
Kırklarelispor - Hacettepe Spor maç kadroları belli oldu...
4
Hacettepe, Lütfü amcasını kaybetti...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿