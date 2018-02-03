Hacettepe Spor 0 - Sakaryaspor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Hacettepe Spor ile Sakaryaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Hacettepe Spor: Yasin Davuş, Alaaddin Okumuş, Berat Aydoğdu, Fethi Özer, Rahmi Can Karadaş, Çağrı Bülbül (57' Noyan Öz), Mahmut Bilir (73' Mehmet Tuğrul Başkan), Kadir Arı, Burak Çolak (26' Serdarcan Eralp), Soner Dikmen, Hüseyin Çolak
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
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Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Ramazan Sal, Fikret Topaloğlu, Burak Bekaroğlu, Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Serdar Ümit Deniz, Ferhat Yazgan (69' Yunus Emre Yalçın), Ramazan Civelek (59' Batuhan Karadeniz), Tevfik Köse (41' Cenk Kaplan), Ramazan Çevik
Teknik Direktör: Engin Korukır
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Süleyman Yavaşoğlu, Yakup Bulut, Muhammetali Metoğlu
Sarı Kartlar: DK 45: Soner Dikmen (Hacettepe Spor), DK 45: Ercüment Kafkasyalı (Sakaryaspor), DK 82: Noyan Öz (Hacettepe Spor), DK 83: Ramazan Sal (Sakaryaspor), DK 85: Cenk Kaplan (Sakaryaspor), DK 90: Yasir Subaşı (Sakaryaspor), DK 90: Talha Mayhoş (Sakaryaspor)
Kırmızı Kart: DK 30: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor)
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