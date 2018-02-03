Payas Bel. 2 - Utaş Uşakspor 3
TFF 3.Lig 3.Grup 20. haftasında Payas Bel. ile Utaş Uşakspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 3-2 kazandı.
Payas Bel.: Fatih Öztürk, Fatih Baydemir, Onur Çakır, Aykut Topal, Ömer Kızıldağ (53' Deniz Karadeniz), Koray Kurt, Gökhan Çırak, Cuma Ali Üzüm, Tevfik Şanver, Çetin Turan (85' İlyas Sarı), Hasan Kaşıkara (67' Murat Can Bölükbaşı)
Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya
Haberleri İstatistikleri
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Şemsettin Ender Kılıç, Ahmet Aktaş, Fatih Çolak, Levent Aktuğ, Selçuk Yıldırım, Ekrem Sütçü, Doğan Seçkin Şavkın (74' Özgen Erdem), Kerem Çağatay, Tayfur Emre Yılmaz (70' Halil İbrahim Cenik), Şahin Fıstıkcı (82' Emrah Taysı)
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Saddam Doğu Yılmaz, Ozan Andaç Göral, Halil Altun, Salih Soydan
Goller: DK 17: Tayfur Emre Yılmaz (Utaş Uşakspor), DK 29: Onur Çakır (Payas Bel.), DK 32: Fatih Baydemir (Payas Bel.), DK 45: Şahin Fıstıkcı (Utaş Uşakspor), DK 90: (Utaş Uşakspor)
Sarı Kartlar: DK 57: Cuma Ali Üzüm (Payas Bel.), DK 60: Fatih Çolak (Utaş Uşakspor), DK 62: Tevfik Şanver (Payas Bel.), DK 78: Aykut Topal (Payas Bel.), DK 83: Ahmet Aktaş (Utaş Uşakspor)
Kırmızı Kart: DK 89: Aykut Topal (Payas Bel.)
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