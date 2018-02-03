﻿
Pendikspor 1 - Kırklarelispor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

PENDİKSPOR 1 - KIRKLARELİSPOR 0

Pendikspor 1 - Kırklarelispor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Pendikspor ile Kırklarelispor Pendik Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazandı.

619 Okunma

Pendikspor 1 - Kırklarelispor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Pendikspor ile Kırklarelispor Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazandı.

Pendikspor: Emre Aydın, Erol Yükseker, Berk Neziroğulları, Erdinç Pekgöz, Süheyl Çetin, Erdem Koçal (19' Yasin Görkem Arslan), Mustafa Öztürk (90' Taha Tunç), Azad Filiz, Bahadır Özkan, Mehmet Alaeddinoğlu, Yasin Abdioğlu (64' Yaser Hacımustafaoğlu)

Teknik Direktör: Serhat Güller

Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Müslüm Aydoğan (9' Koray Şanlı), Davut Babur, Osman Torun, Mehmet Menderes Önkuzu, Soner Birinci, Hakkı İsmet Şimşek (72' Yusuf Akyel), Caner Koca, Oğuzhan Erdoğan (64' Cihan Yeşilırmak), Ahmet Baykal

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Hakem: Sabit Selvi, Gökhan Coşar, Tolga Özcan, Süleyman Soyutürk

Gol: DK 82: Süheyl Çetin (Pendikspor)

Sarı Kartlar: DK 19: Caner Koca (Kırklarelispor), DK 30: Azad Filiz (Pendikspor), DK 60: Erdinç Pekgöz (Pendikspor), DK 87: Koray Şanlı (Kırklarelispor)

﻿

Pendikspor - Kırklarelispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Fethiyespor 2 - Pendikspor 2
Kırklarelispor 0 - Hacettepe Spor 1
Fethiyespor - Pendikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Kırklarelispor - Hacettepe Spor maç kadroları belli oldu...
Deplasmanda iyi gidişata devam etmek istiyoruz
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿