Pendikspor 1 - Kırklarelispor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Pendikspor ile Kırklarelispor Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazandı.
Pendikspor: Emre Aydın, Erol Yükseker, Berk Neziroğulları, Erdinç Pekgöz, Süheyl Çetin, Erdem Koçal (19' Yasin Görkem Arslan), Mustafa Öztürk (90' Taha Tunç), Azad Filiz, Bahadır Özkan, Mehmet Alaeddinoğlu, Yasin Abdioğlu (64' Yaser Hacımustafaoğlu)
Teknik Direktör: Serhat Güller
Haberleri İstatistikleri
Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Müslüm Aydoğan (9' Koray Şanlı), Davut Babur, Osman Torun, Mehmet Menderes Önkuzu, Soner Birinci, Hakkı İsmet Şimşek (72' Yusuf Akyel), Caner Koca, Oğuzhan Erdoğan (64' Cihan Yeşilırmak), Ahmet Baykal
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sabit Selvi, Gökhan Coşar, Tolga Özcan, Süleyman Soyutürk
Gol: DK 82: Süheyl Çetin (Pendikspor)
Sarı Kartlar: DK 19: Caner Koca (Kırklarelispor), DK 30: Azad Filiz (Pendikspor), DK 60: Erdinç Pekgöz (Pendikspor), DK 87: Koray Şanlı (Kırklarelispor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.