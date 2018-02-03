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Keçiörengücü 5 - Tokatspor 0
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KEÇİÖRENGÜCÜ 5 - TOKATSPOR 0

Keçiörengücü 5 - Tokatspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Keçiörengücü ile Tokatspor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Keçiörengücü 5-0 kazandı.

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Keçiörengücü 5 - Tokatspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Keçiörengücü ile Tokatspor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 5-0 kazandı.

Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Sinan Morgil, Ayhan Gürbüz, Efe Can Çölbekler (59' Uğur Utlu), Şahin Şafakoğlu, Berat Satılmış, Okan Baydemir, İlyas Yavuz (83' Umut Pusat), Okan Eken (72' Ahmet Güven)

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Tokatspor: Vedat Kapurtu, Mehmet Öztonga, Murat Cömert, Hakan Ateş, Emin Soğuk, Yaşar Yurduseven, Ercüment Eray Ataklı (77' Teoman Safa Erkan), Ömercan Öndaş, Muhammed Şükrü Arslan (46' Burak Kara), Nezir Özer, Recep Türköz (61' Alperen Pak)

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hakem: Bilal Köseoğlu, Murat Taşçıkar, İsmail Taygun Tasalı, Gökhan Özbulut

Goller: DK 16: Okan Eken (Keçiörengücü), DK 55: İlyas Yavuz (Keçiörengücü), DK 60: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü), DK 81: Berat Satılmış (Keçiörengücü), DK 90: Ahmet Güven (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: DK 36: Recep Türköz (Tokatspor), DK 70: Mehmet Öztonga (Tokatspor), DK 70: Okan Eken (Keçiörengücü), DK 70: Sinan Morgil (Keçiörengücü), DK 90: Okan Baydemir (Keçiörengücü)

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