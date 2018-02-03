İnegölspor 2 - Menemen Bel. 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. haftasında İnegölspor ile Menemen Bel. İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İnegölspor 2-1 kazandı.
İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Kemal Hastürk, Anıl Şahin, Gökhan Kurumuş, Ali Sakal, Emrah Dağ (46' Uğur Parlak), Kaan Aygün (85' Ahmet Hakan Şahin), Okan Deniz (63' Cengiz Ötkün), Barış Sinan Üstün, Enes Ata
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
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Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan (82' Aytaç Deniz), Mustafa Şen, Samet Günhan (74' Yıldıray Koçal), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Kerem Bulut, Samed Ali Kaya (62' Ozan Papaker)
Teknik Direktör: Suat Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağdaş Altay, Ali Uğurtan Demirtaş, Ogün Kamacı, Fevzi Erdem Akbaş
Goller: DK 17: Kaan Aygün (İnegölspor), DK 20: Mustafa Şen (Menemen Bel.), DK 58: Okan Deniz (İnegölspor)
Sarı Kartlar: DK 16: Veli Çetin (Menemen Bel.), DK 22: İsa Akgöl (İnegölspor), DK 26: Taşkın Çalış (Menemen Bel.), DK 85: Kemal Hastürk (İnegölspor), DK 90: Enes Ata (İnegölspor), DK 90: Uğur Parlak (İnegölspor)
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