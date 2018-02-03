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İnegölspor 2 - Menemen Bel. 1
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İNEGÖLSPOR 2 - MENEMEN BEL. 1

İnegölspor 2 - Menemen Bel. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. haftasında İnegölspor ile Menemen Bel. İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İnegölspor 2-1 kazandı.

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İnegölspor 2 - Menemen Bel. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. haftasında İnegölspor ile Menemen Bel. İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İnegölspor 2-1 kazandı.

İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Kemal Hastürk, Anıl Şahin, Gökhan Kurumuş, Ali Sakal, Emrah Dağ (46' Uğur Parlak), Kaan Aygün (85' Ahmet Hakan Şahin), Okan Deniz (63' Cengiz Ötkün), Barış Sinan Üstün, Enes Ata

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan (82' Aytaç Deniz), Mustafa Şen, Samet Günhan (74' Yıldıray Koçal), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Kerem Bulut, Samed Ali Kaya (62' Ozan Papaker)

Teknik Direktör: Suat Kaya

Hakem: Çağdaş Altay, Ali Uğurtan Demirtaş, Ogün Kamacı, Fevzi Erdem Akbaş

Goller: DK 17: Kaan Aygün (İnegölspor), DK 20: Mustafa Şen (Menemen Bel.), DK 58: Okan Deniz (İnegölspor)

Sarı Kartlar: DK 16: Veli Çetin (Menemen Bel.), DK 22: İsa Akgöl (İnegölspor), DK 26: Taşkın Çalış (Menemen Bel.), DK 85: Kemal Hastürk (İnegölspor), DK 90: Enes Ata (İnegölspor), DK 90: Uğur Parlak (İnegölspor)

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İşte İnegölspor - Menemen Bel. maçında ilk 11'ler
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Menemen Bel. - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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