İşte Kocaelispor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Kocaelispor - Tekirdağspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Kocaelispor: Fatih Adıgüzel, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Mert Yavuz, Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin, Sinan Pektemek, Mesut Özdemir, Mehmet Avcı, Yusuf Şenlik, Ali Keten
Teknik Direktör: Galip Gündoğdu
Haberleri İstatistikleri
Tekirdağspor: İbrahim Can Köse, Mücahit Özkul, Yunus İlgen, Emre Kars, Muhammed Oğuzhan Ceylan, Onur Muhammet Parlar, Rıza Çetiner, Mert Güney, Emre Alan, Nurullah Serbest, Vedat Saygı
Teknik Direktör: Recai Çaloğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp, Tayfun Sarı
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