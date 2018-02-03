﻿
İşte Kocaelispor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE KOCAELİSPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kocaelispor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 20. haftasında Kocaelispor ile Tekirdağspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

171 Okunma

İşte Kocaelispor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Kocaelispor - Tekirdağspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kocaelispor: Fatih Adıgüzel, Kadir Öğe, Kemal Can Aydemir, Mert Yavuz, Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin, Sinan Pektemek, Mesut Özdemir, Mehmet Avcı, Yusuf Şenlik, Ali Keten

Teknik Direktör: Galip Gündoğdu

Tekirdağspor: İbrahim Can Köse, Mücahit Özkul, Yunus İlgen, Emre Kars, Muhammed Oğuzhan Ceylan, Onur Muhammet Parlar, Rıza Çetiner, Mert Güney, Emre Alan, Nurullah Serbest, Vedat Saygı

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Hakem: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp, Tayfun Sarı

﻿

Tekirdağspor 1 - Tarsus İdman Yurdu 2
Utaş Uşakspor 1 - Kocaelispor 2
İşte Tekirdağspor - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler
Utaş Uşakspor - Kocaelispor maç kadroları belli oldu...
Kocaelispor 0 - Sultanbeyli Bel. 2
Arsinspor 0 - Tekirdağspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿