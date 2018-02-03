İşte Payas Bel. - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Payas Bel. - Utaş Uşakspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 20. Haftasında Payas İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Saddam Doğu Yılmaz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Payas İlçe Stadı
Payas Bel.: Cuma Ali Üzüm, Onur Çakır, Gökhan Çırak, Koray Kurt, Çetin Turan, Ömer Kızıldağ, Fatih Öztürk, Aykut Topal, Hasan Kaşıkara, Tevfik Şanver, Fatih Mustafa Baydemir
Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya
Haberleri İstatistikleri
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Ahmet Aktaş, Kerem Çağatay, Doğan Seçkin Şavkın, Selçuk Yıldırım, Şahin Fıstıkcı, Ekrem Sütçü, Tayfur Emre Yılmaz, Şemsettin Ender Kılıç, Levent Aktuğ, Fatih Çolak
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Saddam Doğu Yılmaz, Ozan Andaç Göral, Halil Altun, Salih Soydan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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