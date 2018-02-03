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Karşıyaka - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KARŞIYAKA - BANDIRMASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karşıyaka - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Karşıyaka ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Karşıyaka - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Karşıyaka - Bandırmaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa İlker Coşkun yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Arif Cılak, Mahmut Temür, Tayfun Pektürk, Battal Demirbilek, Mustafa Aşan, Metin Peker, Abdulhamit Yıldız, Hakan Kuş, Onur Kıntaş

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Bandırmaspor: Oğulcan Şahin, Erdi Öner, Birhan Vatansever, Davıd Deniz Kılınç, Özgür Çelik, Erhan Şentürk, Oğuzhan Kayar, Feyyaz Aydil, Bahri Can Avcı, Mertcan Çam, Ali Türkan

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Bülent Uludoğan, Boran Turhan, Burak Özcan

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