Karşıyaka - Bandırmaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Karşıyaka - Bandırmaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa İlker Coşkun yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Arif Cılak, Mahmut Temür, Tayfun Pektürk, Battal Demirbilek, Mustafa Aşan, Metin Peker, Abdulhamit Yıldız, Hakan Kuş, Onur Kıntaş
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Bandırmaspor: Oğulcan Şahin, Erdi Öner, Birhan Vatansever, Davıd Deniz Kılınç, Özgür Çelik, Erhan Şentürk, Oğuzhan Kayar, Feyyaz Aydil, Bahri Can Avcı, Mertcan Çam, Ali Türkan
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Bülent Uludoğan, Boran Turhan, Burak Özcan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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