Pendikspor - Kırklarelispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Pendikspor - Kırklarelispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. Haftasında Pendik Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sabit Selvi yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Pendik
Pendikspor: Süheyl Çetin, Berk Neziroğluları, Mustafa Öztürk, Mehmet Alaeddinoğlu, Bahadır Özkan, Erdem Koçal, Erdinç Pekgöz, Yasin Abdioğlu, Erol Yükseker, Azad Filiz, Emre Aydın
Teknik Direktör: Serhat Güller
Haberleri İstatistikleri
Kırklarelispor: Davut Babur, Saffet Gurur Yazar, Soner Birinci, Ahmet Baykal, Hakkı İsmet Şimşek, Mehmet Menderes Önkuzu, Osman Torun, Oğuzhan Erdoğan, Müslüm Aydoğan, Alişan Şeker, Caner Koca
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sabit Selvi, Gökhan Coşar, Tolga Özcan, Süleyman Soyutürk
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