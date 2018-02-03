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Pendikspor - Kırklarelispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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PENDİKSPOR - KIRKLARELİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Pendikspor - Kırklarelispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Pendikspor ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Pendikspor - Kırklarelispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Pendikspor - Kırklarelispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. Haftasında Pendik Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sabit Selvi yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Pendik

Pendikspor: Süheyl Çetin, Berk Neziroğluları, Mustafa Öztürk, Mehmet Alaeddinoğlu, Bahadır Özkan, Erdem Koçal, Erdinç Pekgöz, Yasin Abdioğlu, Erol Yükseker, Azad Filiz, Emre Aydın

Teknik Direktör: Serhat Güller

Kırklarelispor: Davut Babur, Saffet Gurur Yazar, Soner Birinci, Ahmet Baykal, Hakkı İsmet Şimşek, Mehmet Menderes Önkuzu, Osman Torun, Oğuzhan Erdoğan, Müslüm Aydoğan, Alişan Şeker, Caner Koca

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Hakem: Sabit Selvi, Gökhan Coşar, Tolga Özcan, Süleyman Soyutürk

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