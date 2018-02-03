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Hacettepe Spor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...
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HACETTEPE SPOR - SAKARYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Hacettepe Spor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Hacettepe Spor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hacettepe Spor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Hacettepe Spor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sinan Dereci yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hacettepe Spor: Alaaddin Okumuş, Mahmut Bilir, Berat Aydoğdu, Rahmi Can Karadaş, Hüseyin Çolak, Burak Çolak, Çağrı Bülbül, Soner Dikmen, Kadir Ari, Fethi Özer, Yasin Davuş

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Sakaryaspor: Ramazan Sal, Serdar Ümit Deniz, Ramazan Çevik, Tevfik Köse, Ferhat Yazgan, Fikret Topaloğlu, Ramazan Civelek, Karahan Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Burak Bekaroğlu, Ercüment Kafkasyalı

Teknik Direktör: Engin Korukır

Hakem: Sinan Dereci, Süleyman Yavaşoğlu, Yakup Bulut, Muhammetali Metoğlu

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