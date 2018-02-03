Hacettepe Spor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 20. haftasında Hacettepe Spor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sinan Dereci yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hacettepe Spor: Alaaddin Okumuş, Mahmut Bilir, Berat Aydoğdu, Rahmi Can Karadaş, Hüseyin Çolak, Burak Çolak, Çağrı Bülbül, Soner Dikmen, Kadir Ari, Fethi Özer, Yasin Davuş
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
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Sakaryaspor: Ramazan Sal, Serdar Ümit Deniz, Ramazan Çevik, Tevfik Köse, Ferhat Yazgan, Fikret Topaloğlu, Ramazan Civelek, Karahan Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Burak Bekaroğlu, Ercüment Kafkasyalı
Teknik Direktör: Engin Korukır
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Süleyman Yavaşoğlu, Yakup Bulut, Muhammetali Metoğlu
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