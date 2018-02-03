Halide Edip Adıvarspor - Y.Altındağ Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Y.Altındağ Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Akdeniz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vefa
Halide Edip Adıvarspor: Aytek Aşıkoğlu, İslam Altunkan, Emre Tekin Pınar, Süleyman Enes Özer, Muhammed Raşit Şahingöz, Emre Turan, Hüseyin Afkan, Mustafa Kara, Serkan Yavuz, Uğur İmir, Mustafa Cevret
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
Haberleri İstatistikleri
Y.Altındağ Bel.: Burhanettin Çakırefe, Ömer Çiçek, Bülent Kalecikli, Mertcan Demirer, Yalçın Eycan Kaya, Emrah Duman, Efe Berker Özcan, Mustafa Gürbüz, Barış Çiçek, Hüseyin Korkmaz, İsmail Sevindi
Teknik Direktör: Mehmet Akbulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Akdeniz, Barış Sun, Yusuf Batuhan Yıldızlar, Emre Koçanalı
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