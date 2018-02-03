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Halide Edip Adıvarspor - Y.Altındağ Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR - Y.ALTINDAĞ BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Halide Edip Adıvarspor - Y.Altındağ Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Y.Altındağ Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Halide Edip Adıvarspor - Y.Altındağ Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Y.Altındağ Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Akdeniz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vefa

Halide Edip Adıvarspor: Aytek Aşıkoğlu, İslam Altunkan, Emre Tekin Pınar, Süleyman Enes Özer, Muhammed Raşit Şahingöz, Emre Turan, Hüseyin Afkan, Mustafa Kara, Serkan Yavuz, Uğur İmir, Mustafa Cevret

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Y.Altındağ Bel.: Burhanettin Çakırefe, Ömer Çiçek, Bülent Kalecikli, Mertcan Demirer, Yalçın Eycan Kaya, Emrah Duman, Efe Berker Özcan, Mustafa Gürbüz, Barış Çiçek, Hüseyin Korkmaz, İsmail Sevindi

Teknik Direktör: Mehmet Akbulut

Hakem: Ali Akdeniz, Barış Sun, Yusuf Batuhan Yıldızlar, Emre Koçanalı

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