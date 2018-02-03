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İşte Çatalca Spor - Yomraspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇATALCA SPOR - YOMRASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çatalca Spor - Yomraspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 20. haftasında Çatalca Spor ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çatalca Spor - Yomraspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Çatalca Spor - Yomraspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Şeref Taştan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Çatalca Spor: Mustafa Hoşoğlu, Eyüpcan Delibalta, Selçuk Çalışır, Sadık Arda Yılmaztürk, İsmail Sarı, Serkan Urgancı, Arif Güner, Sertaç Gökaltın, Veysel Kılıç, Ufuk Özcan, Recep Akkemik

Teknik Direktör: Mehmet Çelik

Yomraspor: Mehmetcan Köse, Sinan Altınel, Münür Satılmış, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Enes Erdal İç, Alaattin Tosun, Hamit Bayraktar, Kubilay Serbest, Yasin Reis, Furkan Keleş

Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender

Hakem: Şeref Taştan, Emin Barlas, Arif Dilmeç, Alper Oran

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