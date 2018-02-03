İşte Çatalca Spor - Yomraspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Çatalca Spor - Yomraspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 20. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Şeref Taştan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Çatalca Spor: Mustafa Hoşoğlu, Eyüpcan Delibalta, Selçuk Çalışır, Sadık Arda Yılmaztürk, İsmail Sarı, Serkan Urgancı, Arif Güner, Sertaç Gökaltın, Veysel Kılıç, Ufuk Özcan, Recep Akkemik
Teknik Direktör: Mehmet Çelik
Haberleri İstatistikleri
Yomraspor: Mehmetcan Köse, Sinan Altınel, Münür Satılmış, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Enes Erdal İç, Alaattin Tosun, Hamit Bayraktar, Kubilay Serbest, Yasin Reis, Furkan Keleş
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Şeref Taştan, Emin Barlas, Arif Dilmeç, Alper Oran
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