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İşte İnegölspor - Menemen Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE İNEGÖLSPOR - MENEMEN BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte İnegölspor - Menemen Bel. maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. haftasında İnegölspor ile Menemen Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte İnegölspor - Menemen Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak İnegölspor - Menemen Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. Haftasında İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İnegöl İlçe

İnegölspor: Kemal Hastürk, İsa Akgöl, Gökhan Kurumuş, Okan Deniz, Emrah Dağ, Enes Ata, Ali Sakal, Şener Özcan, Anıl Şahin, Barış Sinan Üstün, Kaan Aygün

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Veli Çetin, Taşkın Çalış, Mustafa Şen, Samet Günhan, Yasin Güreler, Murat Erdemir, Semih Ceylan, Samed Ali Kaya, Kerem Bulut

Teknik Direktör: Suat Kaya

Hakem: Çağdaş Altay, Ali Uğurtan Demirtaş, Ogün Kamacı, Fevzi Erdem Akbaş

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