İşte İnegölspor - Menemen Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak İnegölspor - Menemen Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. Haftasında İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Kemal Hastürk, İsa Akgöl, Gökhan Kurumuş, Okan Deniz, Emrah Dağ, Enes Ata, Ali Sakal, Şener Özcan, Anıl Şahin, Barış Sinan Üstün, Kaan Aygün
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
Haberleri İstatistikleri
Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Veli Çetin, Taşkın Çalış, Mustafa Şen, Samet Günhan, Yasin Güreler, Murat Erdemir, Semih Ceylan, Samed Ali Kaya, Kerem Bulut
Teknik Direktör: Suat Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağdaş Altay, Ali Uğurtan Demirtaş, Ogün Kamacı, Fevzi Erdem Akbaş
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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