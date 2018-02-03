İşte Sarıyer - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Sarıyer - Etimesgut Bld. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. Haftasında Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak müsabakayı Turgut Doman yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Sarıyer: Serdar Kulbilge, Serkan Yalçın, Sinan Turan, Yaser Yıldız, Emrah Uzun, Adem Koçak, Hüsnü Başkurt, Fırat Sezer, Serkan Balcı, Yusuf Yalçın Arslan, Bertul Kocabaş
Teknik Direktör: Bahri Kaya
Haberleri İstatistikleri
Etimesgut Bld.: Berat Çetinkaya, Eser Yayla, Yaşar Çetin, Osman Mert Göktepe, Fatih Selimhan Solmaz, Ahmet Kaan Ergün, Alaettin Batuhan Tur, Caner Yılmaz, Ömer Esenkaya, Rıdvan Sağlam, Mehmet Atik
Teknik Direktör: Aykan Atik
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Turgut Doman, Gürcan Dönmez, Cem Özbay, Mustafa Hakan Belder
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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