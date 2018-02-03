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Keçiörengücü - Tokatspor maç kadroları belli oldu...
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KEÇİÖRENGÜCÜ - TOKATSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Keçiörengücü - Tokatspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Keçiörengücü ile Tokatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Keçiörengücü - Tokatspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Keçiörengücü ile Tokatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bilal Köseoğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara Aktepe

Keçiörengücü: Efe Can Çölbekler, Berat Satılmış, Ayhan Gürbüz, Yakup Bugun, İlyas Kubilay Yavuz, Okan Eken, Şahin Şafakoğlu, Sinan Morgil, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Tokatspor: Murat Cömert, Ömercan Öndaş, Yaşar Yurduseven, Ercüment Eray Ataklı, Vedat Kapurtu, Muhammed Şükrü Arslan, Mehmet Öztonga, Nezir Özer, Emin Soğuk, Recep Türköz, Hakan Ateş

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hakem: Bilal Köseoğlu, Murat Taşçıkar, İsmail Taygun Tasalı, Gökhan Özbulut

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