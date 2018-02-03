Keçiörengücü - Tokatspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Keçiörengücü ile Tokatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bilal Köseoğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara Aktepe
Keçiörengücü: Efe Can Çölbekler, Berat Satılmış, Ayhan Gürbüz, Yakup Bugun, İlyas Kubilay Yavuz, Okan Eken, Şahin Şafakoğlu, Sinan Morgil, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
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Tokatspor: Murat Cömert, Ömercan Öndaş, Yaşar Yurduseven, Ercüment Eray Ataklı, Vedat Kapurtu, Muhammed Şükrü Arslan, Mehmet Öztonga, Nezir Özer, Emin Soğuk, Recep Türköz, Hakan Ateş
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
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Hakem: Bilal Köseoğlu, Murat Taşçıkar, İsmail Taygun Tasalı, Gökhan Özbulut
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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