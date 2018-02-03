﻿
K Karabükspor - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

K KARABÜKSPOR - ALANYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında K Karabükspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

389 Okunma

K Karabükspor - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak K Karabükspor - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 20. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Ferhat Görgülü, Osman Çelik, Murat Akın, Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, İshak Doğan, Luıs Ezequıel Ibanez, Marıus Sılvıu Alexe, Andrıı Blıznıchenko

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Alanyaspor: Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Barış Başdaş, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Remy Rıou, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Arda Kardeşler, İbrahim Bozbey, Mehmet Salih Mazlum, Bülent Birincioğlu

﻿

159 milyon 400 bin dolar harcandı!
Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor
Karabükspor'da transfer sirkülasyonu!
Kardemir Karabükspor'da transfer
M.Başakşehir 5 - K Karabükspor 0
M.Başakşehir - K Karabükspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿