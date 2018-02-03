K Karabükspor - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak K Karabükspor - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 20. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Ferhat Görgülü, Osman Çelik, Murat Akın, Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, İshak Doğan, Luıs Ezequıel Ibanez, Marıus Sılvıu Alexe, Andrıı Blıznıchenko
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Barış Başdaş, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Remy Rıou, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Arda Kardeşler, İbrahim Bozbey, Mehmet Salih Mazlum, Bülent Birincioğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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