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İşte Arsinspor - Aydınspor 1923 maçında ilk 11'ler
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İŞTE ARSİNSPOR - AYDINSPOR 1923 MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Arsinspor - Aydınspor 1923 maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 20. haftasında Arsinspor ile Aydınspor 1923 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Arsinspor - Aydınspor 1923 maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Arsinspor - Aydınspor 1923 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 20. Haftasında Arsin İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hakan Ülker yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Arsin İlçe

Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Caner İlyas, Mücahit Çakır, Adem Kaba, Miraç Çakmak, Haluk Ulaşoğlu, İlhan Faruk Güler, Enes Yılmaz, Mehmet Berk Suiçmez, Mahmut Bektaş, Onur Berber

Teknik Direktör: İlker Erdem

Aydınspor 1923: Ulaş Güler, Ramazan Karaca, Ceyhun Yelkenci, İsmail Hacıhafızoğlu, Osman Berk Kınlı, Mesut Uzun, Habib Uzun, Serkan Özdemir, Artun Kütükçü, Ömer Serbest, Mikail Albayrak

Teknik Direktör: Mehmet Akif Başaran

Hakem: Hakan Ülker, Mustafa Çevik, Emrah Akkaya, Levent Buğra Vartemel

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Osmaniyespor 2 - Aydınspor 1923 2
Şanlıurfa K.Bel. 1 - Arsinspor 1
İşte Osmaniyespor - Aydınspor 1923 maçında ilk 11'ler
Şanlıurfa K.Bel. - Arsinspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Aydınspor 1923 1 - Şanlıurfa K.Bel. 4
Arsinspor 0 - Tekirdağspor 2
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