İşte Arsinspor - Aydınspor 1923 maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Arsinspor - Aydınspor 1923 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 20. Haftasında Arsin İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hakan Ülker yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Arsin İlçe
Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Caner İlyas, Mücahit Çakır, Adem Kaba, Miraç Çakmak, Haluk Ulaşoğlu, İlhan Faruk Güler, Enes Yılmaz, Mehmet Berk Suiçmez, Mahmut Bektaş, Onur Berber
Teknik Direktör: İlker Erdem
Haberleri İstatistikleri
Aydınspor 1923: Ulaş Güler, Ramazan Karaca, Ceyhun Yelkenci, İsmail Hacıhafızoğlu, Osman Berk Kınlı, Mesut Uzun, Habib Uzun, Serkan Özdemir, Artun Kütükçü, Ömer Serbest, Mikail Albayrak
Teknik Direktör: Mehmet Akif Başaran
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ülker, Mustafa Çevik, Emrah Akkaya, Levent Buğra Vartemel
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