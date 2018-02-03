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İşte Ümraniyespor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÜMRANİYESPOR - ADANASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Ümraniyespor - Adanaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 20. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Ümraniyespor - Adanaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Ümraniyespor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 20. Haftasında Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ümraniye Bld. İlçe

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Andreas Vasılogıannıs, Bulut Kaya, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, İbrahim Akdağ, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Adanaspor: Emre Can Coşkun, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas, Yiğit Arslan

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