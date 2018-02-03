İşte Ümraniyespor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Ümraniyespor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 20. Haftasında Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ümraniye Bld. İlçe
Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Andreas Vasılogıannıs, Bulut Kaya, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, İbrahim Akdağ, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Emircan Altıntaş
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: Emre Can Coşkun, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas, Yiğit Arslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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