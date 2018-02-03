BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 20. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Tokat yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Erzurum
BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Gökhan Karadeniz, Burhan Eşer, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Erman Bulucu, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Vedat Murıç, Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Recep Niyaz, Galip Güzel, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş, Alper Çetin
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