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BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BB ERZURUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 20. haftasında BB Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 20. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Tokat yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Erzurum

BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Gökhan Karadeniz, Burhan Eşer, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Erman Bulucu, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Çaykur Rizespor: Vedat Murıç, Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Recep Niyaz, Galip Güzel, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hakem: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş, Alper Çetin

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