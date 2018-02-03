Galatasaray ile Sivasspor 24. maça çıkıyor

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 23 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 49 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.
Sivasspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı 5 maçtır yenemiyor.
Rakibi karşısında son galibiyetini 12 Nisan 2014'te 2-1'lik skorla alan kırmızı-beyazlılar, daha sonraki 5 lig maçından 4'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.
Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 4'ünü Galatasaray, 3'ünü Sivasspor kazandı, 4 karşılaşma da berabere bitti.
Sivas'ta ev sahibi ekip 16, Galatasaray 21 gol attı.
Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 3 galibiyetini de evinde aldı.
İki takım arasında Sivas'taki son lig maçı 2015-2016 sezonunda 2-2 tamamlandı.
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