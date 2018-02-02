Bursaspor 2 - Beşiktaş 2
Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı (90' Ricardo Faty), William Troost-ekong, John Bostock, Emmanuel Badu, Yusuf Erdoğan, Abdullahi Shehu, Bogdan Stancu (76' Jires Kembo-ekoko), Dzon Delarge (73' Joshua John)
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Adriano Correia, Gökhan Gönül (69' Caner Erkin), Domagoj Vida, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens (56' Vagner Love), Gary Medel, Oğuzhan Özyakup (80' Mustafa Pektemek), Anderson Talisca, Alvaro Negredo
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler
Goller: DK 13: Adriano Correia (Beşiktaş), DK 37: Alvaro Negredo (Bursaspor), DK 45: Dzon Delarge (Bursaspor), DK 90: Alvaro Negredo (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 27: Abdullahi Shehu (Bursaspor), DK 30: Dzon Delarge (Bursaspor), DK 34: Gary Medel (Beşiktaş), DK 45: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 85: Jires Kembo-ekoko (Bursaspor), DK 90: Aziz Behich (Bursaspor)
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