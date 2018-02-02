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Manisaspor 3 - Gaziantepspor 1
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MANİSASPOR 3 - GAZİANTEPSPOR 1

Manisaspor 3 - Gaziantepspor 1

TFF 1.Lig 20. haftasında Manisaspor ile Gaziantepspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisaspor 3-1 kazandı.

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Manisaspor 3 - Gaziantepspor 1

TFF 1.Lig 20. haftasında Manisaspor ile Gaziantepspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 3-1 kazandı.

Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hikmet Balioğlu, Ümit Yasin Arslan, Nikola Mikic, Bilal Sebaihi (90' Furkan Parsak), Slavko Perovic, Timur Karagülmez, Kağan Miray Bağış, Constantin Bakaki (53' Alper Önal), Uğur Pamuk (71' Ömer Buğdaycı), Asım Hamzaçebi

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme (46' Deniz Solmaz), İlker Günaslan, Harun Enes Nural, Zeki Sinanoğlu, Yunus Şencay (34' Müslüm Talşik), Gökhan Çamur, Mustafa Emirhan Özyaşar, Yusuf Erdem, Erdal Ahmet Özdemir (67' İbrahim Halil Keser)

Teknik Direktör:

Hakem: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Vural Gül, Atilla Karaoğlan

Goller: DK 4: Slavko Perovic (Manisaspor), DK 6: Asım Hamzaçebi (Manisaspor), DK 30: Slavko Perovic (Manisaspor), DK 50: Mustafa Emirhan Özyaşar (Gaziantepspor)

Sarı Kartlar: DK 57: Bilal Sebaihi (Manisaspor), DK 63: Asım Hamzaçebi (Manisaspor), DK 64: İlker Günaslan (Gaziantepspor), DK 87: Alper Önal (Manisaspor), DK 90: Zeki Sinanoğlu (Gaziantepspor)

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