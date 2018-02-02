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Bursaspor - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...
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BURSASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bursaspor - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bursaspor - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 20. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Aziz Eraltay, Abdullahı Shehu, Barış Yardımcı, Delarge Dzon, Yusuf Erdoğan, John Joseph Bostock, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Gary Alexıs Medel Soto, Jeremaın Marcıano Lens, Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler

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