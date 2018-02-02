Ertuğrul Sağlam ilk galibiyetini aldı

Teknik direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı Traktör Sazi, Meşhed kentindeki İmam Rıza Stadı'nda Pedide takımına konuk oldu. Sağlam, İran’daki ilk galibiyetini aldı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 51. dakikasında Mehdi Mehdipour'un golüyle öne geçen Traktör Sazi, İhsan Pehlivan'ın 83 ve 90. dakikalardaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın 49. dakikasında konuk ekipte forma giyen Muhammed Hüseyin Muradmend, kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde 6. galibiyetini alan Traktör Sazi, puanını 25'e çıkarırken, Pedide ise 23 puanda kaldı.
Maçın ardından Instagram hesabından açıklamada bulunan Sağlam, "İlk galibiyetimizi aldık. Oynayan, oynamayan bütün futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz. Gerek stadyumda gerekse Tebriz ve diğer şehirlerde bizi destekleyen herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.
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