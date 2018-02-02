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Manisaspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...
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MANİSASPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manisaspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 20. haftasında Manisaspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manisaspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 20. haftasında Manisaspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Uğur Pamuk, Billal Sebaıhı, Nıkola Mıkıc, Slavko Perovıc, Timur Karagülmez, Ümit Yasin Arslan, Asım Hamzaçebi, Kağan Miray Bağış, Hikmet Balioğlu, Constantın Chrıst Olsen Bakakı

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gaziantepspor: Şenol Can, Abdullah Elyasa Süme, Yunus Şencay, Zeki Sinanoğlu, Mustafa Emirhan Özyaşar, İlker Günaslan, Selçuk Özcan, Erdal Ahmet Özdemir, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem, Harun Enes Nural

Teknik Direktör:

Hakem: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Vural Gül, Atilla Karaoğlan

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