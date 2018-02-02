Manisaspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 20. haftasında Manisaspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Uğur Pamuk, Billal Sebaıhı, Nıkola Mıkıc, Slavko Perovıc, Timur Karagülmez, Ümit Yasin Arslan, Asım Hamzaçebi, Kağan Miray Bağış, Hikmet Balioğlu, Constantın Chrıst Olsen Bakakı
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Haberleri İstatistikleri
Gaziantepspor: Şenol Can, Abdullah Elyasa Süme, Yunus Şencay, Zeki Sinanoğlu, Mustafa Emirhan Özyaşar, İlker Günaslan, Selçuk Özcan, Erdal Ahmet Özdemir, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem, Harun Enes Nural
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Vural Gül, Atilla Karaoğlan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.