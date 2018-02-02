Yeni Malatyaspor'dan ceza açıklaması

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, PFDK tarafından D.G. Sivasspor maçının ikinci yarısına geç çıkıldığı için verilen ‘zaman çizelgesine uyulmaması’ cezasının kamuoyunda şehitler için düzenlenen özel programdan dolayı verildiği yönündeki yanlış bilgiyi düzeltmek için bir açıklama yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü adına Basın Sözcüsü Erdal Gündüz tarafından yapılan açıklamada, alınan cezasının tamamen talimatlara uyulmadığı için verildiği belirtildi.

“Asker Selamı ile ilgili değildir”

Erdal Gündüz’ün açıklamasında,“Kamuoyuna duyurulur. E.Y. Malatyaspor-D. G. Sivasspor karşılaşmasından dolayı kulübümüze verilen 60 bin TL’lik cezayla ilgili kamuoyundaki yanlış anlaşılmadan dolayı bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Ülkemizin son yıllarda yaşamış olduğu hain saldırılar ve planlara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Operasyonu ve Kahraman Mehmetçiğimizin hainleri yerle yeksan etmesinin haklı gururunu tüm camia olarak yaşamaktayız. Bu hassas dönemden geçerken bazı bilgilerin doğru yansıtılması ve bilgilendirilmesi kanısındayız. Türkiye Futbol Federasyonu her maç takımlara sahaya çıkarken Mehmetçiğimizi destekler nitelikte ayrı ayrı pankart göndermekle birlikte, federasyonumuz bu konuda bizi ve diğer takımları destekleyici bilgiler vermektedir. Kulübümüze verilen ceza tamamıyla talimatlara uymama cezası olup, sevgili taraftarlarımızın yaptığı o muhteşem Asker Selamı ile ilgili değildir. Kulübümüze cezanın 15 bin TL'si sahaya geç çıkma, 45 bin TL'si de golden sonra kale arkasındaki seyircimizin sahaya atlaması nedeniyledir. Taraftarlarımızın hassasiyetini anlıyor ve destekliyoruz. Biz E.Y. Malatyaspor olarak, Hakkın yolundan ayrılmayarak Hakkaniyet denizinde yüzmeyi tercih ederiz” ifadeleri yer aldı.