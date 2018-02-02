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Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır
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GENÇLERBİRLİĞİ, FENERBAHÇE MAÇINA HAZIR

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynadığı Beşiktaş maçının ardından İstanbul'dan dönmeyen kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmanda koşu ve dar alanda top kapma oyununun ardından çift kale maç yaptı.

Tedavilerine devam edilen Elvis Manu, Serdar Özkan ve Nihat Şahin ile kart cezalıları Aleksandar Scekic ve Petar Skuletic idmana çıkmadı. Kırmızı-siyahlı ekipte bu futbolcular Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında ayağından sakatlanan Siarhei Palitsevich'in durumu ise maç saatinde netleşecek.
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2
Abdurrahman Kirmizi
2 Şubat 201819:06
Tesis onemli degil FB de Ankarada idman yapsa Genclerbirligi Osmanli nin tesislerini kullanirdi. Pazarlamaci Umit cani FB si ve Buyuk Aziz Baskani ile halletmistir. Bu aksam 4-5 yersek acaba sevgili FB si icin olumsuz bir soz edermi?
1
GB
2 Şubat 201816:01
Son çalışmayı nerede yaptıklarını da açıklamışlar mı ? Fenerbahçe maçının son çalışmasını Fenerbahçe Dereağzı tesislerinde yaptılar. Bendeniz de seyrettim.
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