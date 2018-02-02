Burak Yılmaz'dan büyük itiraf!

Trabzonspor formasıyla bu sezon attığı 17 golle ligin ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunan, sakatlığı nedeniyle de en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Burak Yılmaz, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Burak, bazı başarı ve mutlulukları yaşadığı Trabzonspor'un formasını yeniden giydiği için mutlu olduğunu belirterek, "Burada oynarken hem nostaljiyi yaşıyorum, hem eski takım arkadaşlarımı ve başarılarımızı hatırlıyorum, hem de yeni başarılar için emek sarf ediyorum. Trabzonspor benim için çok kutsal bir yer. Forması da kutsal. Bunu zaten ben hem taraftarımıza, hem de camiamıza hissettirdiğimi düşünüyorum. Tekrar Trabzonspor'da olmak benim için çok özel, o yüzden çok mutluyum" diye konuştu.



"LİGDE İDDİALI KONUMDAYIZ"



Trabzonspor'un ligde iddialı konumda olduğunu ifade eden Burak Yılmaz, şöyle devam etti: "Sezona da aslında iyi başlamıştık; ancak sonrasında büyük kırılmalarımız, dalgalanmalarımız oldu. Eğer o kötü dalgalanmayı yaşamamış olsaydık şu anda çok daha farklı bir yerde olabilirdik. Ama ben buna rağmen tekrardan geri dönüş yaptığımız için çok mutluyum. Takımımız ligde iddialı konumdadır.