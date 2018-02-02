Bursaspor-Beşiktaş... Muhtemel 11'ler!

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20:00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den dinleyebilir, trtspor.com.tr'den de anlık takip edebilirsiniz.

Ligde 20. hafta maçları öncesi Beşiktaş 36 puanla 4., Bursaspor ise 25 puanla 10. sırada bulunuyor.

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Geride kalan 19 haftada sadece bir kez üst üste 3 galibiyet elde edebilen Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda peş peşe aldığı galibiyetlerin ardından Bursa deplasmanında seriyi 3'e çıkarmayı amaçlıyor. Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, 10 kez misafir takım olarak çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Lige iyi başlayan ancak son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Bursaspor da Beşiktaş önünde iyi bir sonuç alarak çıkışa geçmek istiyor.

Siyah beyazlı ekipte, sarı kart cezalısı Ryan Babel ve tedavisine devam edilen Dusko Tosic'ten sonra son idmanda girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Atiba Hutchinson da bu kritik karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Yeni transferlerden Vagner Love kafileye dahil edilirken, Cyle Larin ise 19 kişilik kadroda yer almıyor.

Bursaspor ise sakatlığı bulunan Pablo Batalla, Cristobal Jorquera ve Emre Taşdemir kadroda yok. Ertuğrul Ersoy'un durumu ise maç saaatinde belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER...

Bursaspor: Harun, Shehu, Titi, Ekong, Barış, Yusuf, Badu, Kembo, Aziz, Stancu, Sow

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolga, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo