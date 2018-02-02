Fikret Orman: Cenk istediği zaman dönebilir!

Fikret Orman, "Cenk, ailemizin değerli evlatlarından biri. Onun bizi en iyi şekilde temsil edeceğine eminim. Kariyerinin hangi noktasında olursa olsun, ailesine dönmek isterse kapımız her zaman açıktır" dedi.
1.2 milyar kişiye ulaştık!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Come to Beşiktaş' sloganıyla Türkiye'nin sınırlarını aştığını ifade etti. Orman, Beşiktaş'ın artık dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri olduğunu vurgulayarak, bu sloganla 1.2 milyar kişiye ulaştıklarını açıkladı.(Fotomaç)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.