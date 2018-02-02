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Fikret Orman: Cenk istediği zaman dönebilir!
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FİKRET ORMAN: CENK İSTEDİĞİ ZAMAN DÖNEBİLİR!

Fikret Orman: Cenk istediği zaman dönebilir!

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, Everton'a giden Cenk'e övgüler yağdırdı.

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Fikret Orman, "Cenk, ailemizin değerli evlatlarından biri. Onun bizi en iyi şekilde temsil edeceğine eminim. Kariyerinin hangi noktasında olursa olsun, ailesine dönmek isterse kapımız her zaman açıktır" dedi.

1.2 milyar kişiye ulaştık!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Come to Beşiktaş' sloganıyla Türkiye'nin sınırlarını aştığını ifade etti. Orman, Beşiktaş'ın artık dünyada adından en çok söz ettiren kulüplerden biri olduğunu vurgulayarak, bu sloganla 1.2 milyar kişiye ulaştıklarını açıkladı.(Fotomaç)

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