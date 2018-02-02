Hasan Ali'den Aykut Kocaman'a destek!

Sarı-lacivertli oyuncu, pozisyonun kesinlikle penaltı olduğunu ve Ahmet'in kırmızı kartla atılması gerektiğini savunarak, "Aykut hoca hakemlerden şikayet etmekte yerden göğe kadar haklı. Birçok maçta tekme yiyoruz, ağır ve kasıtlı hareketlere maruz kalıyoruz.
Ancak hakemler nedense görmüyorlar. Bize gelince kartlar hemen gösteriliyor ama nakiplere sıra gelince hakemler ellerini ceplerine atmıyorlar. Bir değil, iki değil, bu hep oluyor. Ama yeter artık, bir yere kadar yani!" diye konuştu. Yönetim, Hasan Ali'nin ayağının delindiği fotoğrafı maçtan sonra resmi siteden paylaşmıştı.
(Fotomaç)
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