Başakşehir, Avrupa'nın en iyi 20'sinde!

Süper Lig’de lig lideri olarak şampiyonluğun güçlü adaylarından Medipol Başakşehir, futbolu ve istatistikleriyle alkışları alıyor. Abdullah Avcı ve takımı, Avrupa standartlarında bir görüntü ortaya koyuyor.

OPTA ve CIES Football Observatory’nin hazırladığı raporlarda turuncu-lacivertlilerin pas isabeti ile oranları ciddi anlamda ön plana çıktı. İlk olarak CIES Football Observatory’nin listesinde sezon başından beri takımların pas isabetleri ve başarı oranlarından bir liste yapıldı.

Başakşehir ilk 20’ye girerek 18. oldu. Abdullah Avcı’nın takımı maç başına 514 pas isabeti, yüzde 85.2’lik pas isabet oranı ve dakikada 15.6’lık pas isabet oranıyla Chelsea, Roma, Manchester United, Leipzig ve Porto gibi Şampiyonlar Ligi takımlarını geçti. Başakşehir ayrıca Türkiye’deki rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı da solladı.

Öte yandan OPTA’nın analizinde de pas konusunda sezonun en iyi 5 takımı belirlendi. Buna göre Başakşehir-Karabükspor maçında yüzde 92’lik isabeti ve 829 pasla Napoli, Dortmund ve Manchester City ile beraber aynı listede yer aldı. (Milliyet)