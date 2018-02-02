Kocaman'dan yönetim ve taraftara gönderme!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresun'u deplasmanda 2-1 yendikleri maç sonrasında yaptığı açıklamalarla birçok kesime üstü kapalı mesaj yolladı. İşte Kocaman'ın açıklamalarından nasibini alanlar:
'Yabancı hakem gelsin mi?' sorusuna verdiği 'Hayır, yabancı hakem gelirse bu başka sorunlar doğurur. Sorun yerli-yabancı hakem değil, sorun başka yerde' yanıtıyla, Federasyonun içinde yapılanan Beşiktaş ağırlıklı kadronun lige ve hakem yönetimlerine etkisine dikkat çekti
MHK'ya: Hakemlerin kendilerine çalarken çok cesur, rakiplere karşı ise gözü kapalı şekilde davrandıklarını belirten Kocaman, mevcut sistemin hakemleri baskı altında tuttuğuna vurgu yaptı. Kocaman'ın özellikle Trabzonspor maçında çıkmayan kırmızı kartlar ve Beşiktaş ağırlıklı hakem hatalarını kast ettiği ifade edildi.
Kocaman, "Umuyorum, kulübümüz olanların farkındadır" diyerek son dönemde sessiz kalan yönetime ince bir göndermede bulundu. Yönetim, hocalarının PFDK'ya sevkine resmi sitesinden tepki gösterse de asıl Gençlerbirliği maçını beklediği, olumsuz bir durum olursa, müdahale için harekete geçeceği bildirildi.
Kocaman, Ozan ve Valbuena gibi konularla yanlışlıkların merkezine kendisinin oturtulduğunu, kasıtlı olarak bu haberlerin sıcak tutulduğunu ve bu esnada el altından başka organizasyonların yapıldığını vurguladı. Kocaman, taraftarı bu konulardan uzaklaşıp, kulübün haklarını savunmaya davet etti. (Sabah)
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