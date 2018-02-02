﻿
Kocaman'dan yönetim ve taraftara gönderme!
﻿
Site İçi Arama
﻿

KOCAMAN'DAN YÖNETİM VE TARAFTARA GÖNDERME!

Kocaman'dan yönetim ve taraftara gönderme!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman sadece TFF ve MHK'yi değil yönetim ve taraftarı da hedef aldı. 

378 Okunma

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresun'u deplasmanda 2-1 yendikleri maç sonrasında yaptığı açıklamalarla birçok kesime üstü kapalı mesaj yolladı. İşte Kocaman'ın açıklamalarından nasibini alanlar:

SORUN HAKEM DEĞİL, SİSTEM FEDERASYONA:

'Yabancı hakem gelsin mi?' sorusuna verdiği 'Hayır, yabancı hakem gelirse bu başka sorunlar doğurur. Sorun yerli-yabancı hakem değil, sorun başka yerde' yanıtıyla, Federasyonun içinde yapılanan Beşiktaş ağırlıklı kadronun lige ve hakem yönetimlerine etkisine dikkat çekti

MEVCUT SİSTEM BASKI ALTINDA

MHK'ya: Hakemlerin kendilerine çalarken çok cesur, rakiplere karşı ise gözü kapalı şekilde davrandıklarını belirten Kocaman, mevcut sistemin hakemleri baskı altında tuttuğuna vurgu yaptı. Kocaman'ın özellikle Trabzonspor maçında çıkmayan kırmızı kartlar ve Beşiktaş ağırlıklı hakem hatalarını kast ettiği ifade edildi.

KULÜP SİNYALİ VERDİ, DEVAMI VAR! YÖNETİME:

Kocaman, "Umuyorum, kulübümüz olanların farkındadır" diyerek son dönemde sessiz kalan yönetime ince bir göndermede bulundu. Yönetim, hocalarının PFDK'ya sevkine resmi sitesinden tepki gösterse de asıl Gençlerbirliği maçını beklediği, olumsuz bir durum olursa, müdahale için harekete geçeceği bildirildi.

KADRO ELEŞTİRİLERİ KASITLI TARAFTARA:

Kocaman, Ozan ve Valbuena gibi konularla yanlışlıkların merkezine kendisinin oturtulduğunu, kasıtlı olarak bu haberlerin sıcak tutulduğunu ve bu esnada el altından başka organizasyonların yapıldığını vurguladı. Kocaman, taraftarı bu konulardan uzaklaşıp, kulübün haklarını savunmaya davet etti. (Sabah)

ETİKETLER #Fenerbahçe
Hasan Ali'den Aykut Kocaman'a destek!
159 milyon 400 bin dolar harcandı!
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı
Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor
Skrtel 3 hafta yok
Fenerbahçe ara transferi pas geçti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿