159 milyon 400 bin dolar harcandı!

FİFA, 2017 yılı uluslararası transfer raporunu yayınladı. Rapora göre Türk kulüpleri 2017 yılında 329 yabancı oyuncuya 159 milyon 400 bin dolar harcama yaptı.

FİFA, futbolda uluslararası tüm transferlerin kayıt altına alındığı "Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi" 2017 raporunu yayınladı.

Rapora göre, 2017 yılında Türkiye'de 329 uluslararası transfer yapıldı ve bir önceki yıla göre yüzde 9,7'lik bir artış kaydedildi.

Türk kulüplerinin yabancı transferlere yaptığı harcama, 159 milyon 400 bin dolar oldu. Bu rakam 2016'ya göre yaklaşık 1 buçuk katı bir artış anlamına geliyor.

2017'de Türk futbolunun yurt dışına transferlerden elde ettiği gelir ise 102 milyon 200 bin dolar oldu. Futbolcu satışından elde edilen gelir bir önceki yıla göre yüzde 17,8 arttı.

Bu durumda 2017 yılında Türk kulüpleri net 57 milyon 100 bin dolar transfer açığı vermiş oldu.

İngiltere, 988 milyon dolar transfer açığıyla en fazla açık veren ülke oldu. İkinci sıradaki Almanya 238 milyon dolar açık verirken, üçüncü Çin 227 milyon dolar bütçe açığı verdi.

Transferde kar etme konusunda Portekiz takımları 708 milyon dolarla zirvede yer aldı. İkinci Brezilya 227 milyon dolarla ikinci, üçüncü Hollanda 177 milyon dolar kar elde etti.

2017'de kulüpler 15 bin 624 uluslararası transfere 6 milyar 370 milyon dolar harcadı.

2017'de uluslararası transfer sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 artarken, paranın yüzde 33 artması dikkat çekti.