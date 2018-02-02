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Halkbank yerini korudu
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HALKBANK YERİNİ KORUDU

Halkbank yerini korudu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında konuk olduğu Finlandiya ekibi Ford Store Levoranta'yı 3-0 yendi.

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında konuk olduğu Finlandiya ekibi Ford Store Levoranta'yı 3-0 yendi.

Turku kentindeki Turun Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Halkbank, rakibini 25-21, 25-18 ve 25-21'lik setlerle mağlup etti.

Grubunda 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Halkbank, 9 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Başkent ekibi, B Grubu'ndaki 5. maçında Yunanistan'ın PAOK takımına konuk olacak.

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