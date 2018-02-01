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Kupa maçı bilet fiyatları dudak uçuklattı...
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KUPA MAÇI BİLET FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI...

Kupa maçı bilet fiyatları dudak uçuklattı...

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2'nci karşılaşmasında oynayacağı Beşiktaş maçı bilet fiyatlarını açıkladı.

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 yenilen Gençlerbirliği, evinde oynayacağı ikinci maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

Deplasmanda aldığı skor ile tur ümidini zora sokan Gençlerbirliği, seyirci desteğine en çok ihtiyaç duyacağı karşılama için öyle bilet fiyatları açıkladı ki kendi taraftarına adeta "Maça gelmeyin" mesajı verdi.

Kombine biletlerin geçerli olmadığı karşılaşmada taraftarlar yine Passolig kartı ile giriş yapacak. 

Kulüp resmi sitesinden açıklanan rakamlar ise şöyle

Gençlerbirliği
Maraton Tribünü: 60 TL
Kapalı A ve B Tribünü: 100 TL
Beşiktaş
Saatli Kale Arkası: 60 TL

Karma Bölüm
VIP A : 200 TL

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