Kupa maçı bilet fiyatları dudak uçuklattı...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 yenilen Gençlerbirliği, evinde oynayacağı ikinci maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

Deplasmanda aldığı skor ile tur ümidini zora sokan Gençlerbirliği, seyirci desteğine en çok ihtiyaç duyacağı karşılama için öyle bilet fiyatları açıkladı ki kendi taraftarına adeta "Maça gelmeyin" mesajı verdi.

Kombine biletlerin geçerli olmadığı karşılaşmada taraftarlar yine Passolig kartı ile giriş yapacak.

Kulüp resmi sitesinden açıklanan rakamlar ise şöyle

Gençlerbirliği

Maraton Tribünü: 60 TL

Kapalı A ve B Tribünü: 100 TL

Beşiktaş

Saatli Kale Arkası: 60 TL

Karma Bölüm

VIP A : 200 TL

Belirlenen fiyatlara Passolig'in hizmet bedeli de dahil değil...