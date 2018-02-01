Kupa maçı bilet fiyatları dudak uçuklattı...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 yenilen Gençlerbirliği, evinde oynayacağı ikinci maçın bilet fiyatlarını açıkladı.
Deplasmanda aldığı skor ile tur ümidini zora sokan Gençlerbirliği, seyirci desteğine en çok ihtiyaç duyacağı karşılama için öyle bilet fiyatları açıkladı ki kendi taraftarına adeta "Maça gelmeyin" mesajı verdi.
Kombine biletlerin geçerli olmadığı karşılaşmada taraftarlar yine Passolig kartı ile giriş yapacak.
Kulüp resmi sitesinden açıklanan rakamlar ise şöyle
Gençlerbirliği
Maraton Tribünü: 60 TL
Kapalı A ve B Tribünü: 100 TL
Beşiktaş
Saatli Kale Arkası: 60 TL
Karma Bölüm
VIP A : 200 TL
Belirlenen fiyatlara Passolig'in hizmet bedeli de dahil değil...
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