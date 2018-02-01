Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin cezaları belli oldu...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü çeşitli cezalara çarptırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle siyah-beyazlılara 100 bin lira para cezası verdiği belirtildi. Aynı müsabakada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bazı tribünlerdeki Beşiktaşlı taraftarların bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin bloke edildiği kaydedildi.

PFDK'nın Trabzonspor-Fenerbahçe maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle ev sahibi kulübe 15 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 15 bin lira olmak üzere toplam 30 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi. Aynı müsabakada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bazı tribünlerdeki bordo-mavili taraftarların bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin engellendiği aktarıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor 60 bin, Göztepe 35 bin, Demir Grup Sivasspor ve Atiker Konyaspor 15'er bin lira para cezası aldı.

PFDK'nın ayrıca, Gençlerbirliği Kulübü oyuncusu Petar Skuletic'e, 2 maç men ve 8 bin 500 lira, Demir Grup Sivasspor Antrenör Hikmet Yunus Kaya'ya da 13 bin lira para ceza verdiği belirtildi.

Amed Sportif Faaliyetler'e hükmen mağlubiyet

PFDK'nın, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amed Sportif Faaliyetler'e hükmen 3-0 mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdiği ifade edildi.

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Gaziantepspor ve MKE Ankaragücü'nün de 7 bin 500'er lira para cezası aldığı açıklandı.