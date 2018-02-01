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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı
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TAHKİM KURULU'NDAN FENERBAHÇE KARARI

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından aldığı 15 bin TL para cezası, itiraz edilmesi üzerine Tahkim Kurulu'nda kaldırıldı. 

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Tahkim Kurulu kararları Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Fenerbahçe, Göztepe maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle toplam 210 bin TL para ve tribün kapatma cezası almıştı. Sarı-lacivertlilerin Tahkim Kurulu'na itirazı üzerine taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verilen 15 bin TL ceza kaldırıldı. 

TFF Tahkim Kurulu 01 Şubat 2018 günlü (6) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığıa karar şöyle: 
"Fenerbahçe'nin, PFDK'nın 25.01.2018 tarih ve E.2017-2018/517 - K.2017-2018/625 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Okul Açık Tribün Üst B,C,D,E,F,G,H ve Okul Açık Tribün Alt K,L,M,N,O Migros Alt J,K,L,M,N Migros Üst B,C.D,E bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 15 bin TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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