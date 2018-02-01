Eskişehirspor'dan Uğur İnceman açıklaması geldi

Erkan Zengin’in Eskişehirspor'dan ayrılmasının ardından kriz sürüyor. Eskişehirspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, antrenman öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uğur İnceman'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını paylaşmıştı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Denizlispor hazırlıkları devam ederken, antrenman öncesi Erdoğan konuya açıklık getirdi.

İlk olarak Erkan Zengin konusundaki soru işaretlerinin yarın yapılacak açıklama ile giderileceğini belirten Erdoğan, "Yarın başkanımız bir açıklama yapacak. Herkes biraz daha sabretsin, başkanım gerekli cevabı verecektir. Biz şu anda sadece Denizli maçını düşünüyoruz. Takımın tek konsantrasyonu Denizli maçıdır. Takımımız hazır. Pazar günü inşallah seyircimize güzel bir galibiyet hediye etmek istiyoruz. Uğur İnceman'ı bugün kadro dışı bıraktık. Başkanımın ve hocamın raporuyla beraber, bugün kendisine tebliğ ettik. Pazartesiye kadar ben kendisine izin verdim. Biraz dinlensin. Pazartesiden sonra zaten resmi yazışmalar başlar. Ondan sonra da süreci görürüz" dedi.

Açıklamaların ardından Eskişehirspor, Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde devam etti.