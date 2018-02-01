﻿
Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

SÜPER LİG'DE 20. HAFTANIN PERDESİ AÇILIYOR

Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor

Futbolda Süper Lig'in 20. haftası 2 Şubat Cuma günü yapılacak Bursaspor-Beşiktaş müsabakası ile başlayacak.

1322 Okunma

Futbolda Süper Lig'in 20. haftası 2 Şubat Cuma günü yapılacak Bursaspor-Beşiktaş müsabakası ile başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maçın başlangıç saati 20.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:

2 Şubat Cuma

20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

4 Şubat Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)

13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

5 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
Halkbank yerini korudu
Kupa maçı bilet fiyatları dudak uçuklattı...
2
Gençlerbirliği, Şenol Güneş'e öyle bir cevap verdi ki!
Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin cezaları belli oldu...
6
Ahmet Çalık, Malaga'ya gitti
Ziraat Bankası çeyrek finalde
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿