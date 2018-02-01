Giresunspor'dan hakem tepkisi!

Maçın özellikle ikinci yarısında etkili tarafın kendileri olduğunu belirten Bozbağ, "Maçın ikinci yarısı itibarıyla Giresunspor olarak daha üstün oynayan taraf bizdik. Fenerbahçe'yi sahasına hapsettik. Farklı kazanabileceğimiz bir maçtı." dedi.

Bozbağ, kazanabilecekleri bir maçta sahadan mağlup ayrıldıklarını dile getirerek, "Oyuncularımız çok üstün performans sergiledi. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi, geçtiğimiz pazar günü oynanan maçta Trabzonspor bile bizim kadar zorlayamadı. Kazanabilirdik ama olmadı. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Hakem kararları hakkında

Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun hem kendileri hem de Fenerbahçe lehine hatalı penaltı kararlarında hatalı düdükler çaldığını savunan Bozbağ, şunları söyledi:

"Maçın hakeminin bize verdiği penaltı, bence penaltı değildi. Karşı tarafa verdiği penaltı da penaltı değil. Ben kornerlerde böyle penaltı çalındığını görmedim. Eğer her korner pozisyonunda yaşanan her ikili mücadeleye penaltı çalınırsa bu ülkede maçlar penaltıdan geçilmez."

Bozbağ, ligin 20. haftasında 4 Şubat Pazar günü sahalarında İstanbulspor'u konuk edeceklerini kaydederek, hedeflerinin 3 puana ulaşmak olduğunu söyledi.

Giresun halkına Süper Lig sevinci yaşatma hedefinde olduklarını vurgulayan Bozbağ, "Pazar günü İstanbulspor ile çok önemli bir maç oynayacağız. Bu karşılaşmayı kazanarak 3 puana ulaşmak, bu memleketin 40 yıllık Süper Lig'e yükselme hayalini gerçekleştirme hedefinde ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.